Eurosport
Жесточайшее фаталити из FIFA 19, которое больше подходит Скорпиону из Mortal Kombat
Футбольный симулятор превратился в бойню.
Футбол – жесткий вид спорта. В FIFA 19 он стал еще жестче. Киберспортсмен Ник Акерман выложил жесткое фаталити из матча «Арсенала». Редакция Eurosport приносит соболезнования виртуальной семье виртуального игрока виртуального соперника виртуального «Арсенала».
- Новая версия симулятора вышла в продажу 28 сентября.
- Антон Заболотный и Илья Кутепов не вошли в десятку лучших игроков FIFA 19. Лидируют Криш и Месси – у них по 94 балла.
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