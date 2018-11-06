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Жесточайшее фаталити из FIFA 19, которое больше подходит Скорпиону из Mortal Kombat

Жесточайшее фаталити из FIFA 19, которое больше подходит Скорпиону из Mortal Kombat
Eurosport

44 мин. назад

Футбольный симулятор превратился в бойню.

Футбол – жесткий вид спорта. В FIFA 19 он стал еще жестче. Киберспортсмен Ник Акерман выложил жесткое фаталити из матча «Арсенала». Редакция Eurosport приносит соболезнования виртуальной семье виртуального игрока виртуального соперника виртуального «Арсенала».

  • Новая версия симулятора вышла в продажу 28 сентября.
  • Антон Заболотный и Илья Кутепов не вошли в десятку лучших игроков FIFA 19. Лидируют Криш и Месси – у них по 94 балла.
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