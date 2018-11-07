Геймеру, который расстался с моделью ради CoD и завершил карьеру, разбили машину и сожгли дом

Игрок в Call of Duty под ником Censor прославился не из-за киберспортивных навыков, а из-за нашумевшей истории с девушкой. В июле нынешнего года он расстался с мексиканской моделью Янет Гарсией, решив сосредоточиться на прокачке скиллов в CoD.

Мартин Дуглас (настоящее имя Censor) мечтал попасть в основной состав одной из ведущих команд по CoD, но расставание с Янет ничем ему не помогло – напротив, только усугубило ситуацию. Не пробившись в основу Evil Geniuses, разочарованный Мартин объявил о завершении карьеры киберспортсмена.

На этом поток неудач, обрушившийся на парня, не закончился: в начале ноября он сообщил, что в течение 24 часов нашел свою машину поврежденной (в нее врезался самосвал), а свой дом – «сожженным практически дотла».

Возможно, после расставания с Censor'ом Янет обратилась к магии вуду и проткнула его куклу иголкой. По-другому то, что происходит сейчас с Мартином, объяснить сложно.

Помимо инцидента с самосвалом, Дуглас сообщил о том, что нашел на территории своего дома группу мертвых птиц.

Если ты хочешь еще раз насладиться всеми прелестями Янет, то кликай сюда.

В новой Assassin’s Creed есть квест, где персонаж-мужчина должен переспать с кузнецом

Подписывайся на нас в Одноклассниках – там тоже бывает про кибер