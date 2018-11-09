Other Agency

«Он постоянно закрывал дверь в мою комнату». Игрок в Dota 2 обвинил тренера в домогательствах

«Он постоянно закрывал дверь в мою комнату». Игрок в Dota 2 обвинил тренера в домогательствах
Eurosport

49 мин. назад

Парень пережил очень неприятные часы.

Игрок команды Vendetta по Dota 2 Сэмюэл Sammyboy Андерсон обвинил бывшего тренера Чейза Loomdun Стернса в сексуальных домогательствах.

«Перед отборочным турниром мы с командой решили, что нам будет важно потренироваться всем вместе. Я разрешил команде собраться у меня дома, но в итоге никто, кроме Стернса, не явился. Не буду вдаваться в детали, но он постоянно приставал ко мне в моем собственном доме на глазах у моих соседей.

Он постоянно закрывал дверь в мою комнату и пытался делать всякие вещи, пока у меня шли тренировки или пока я разговаривал с партнерами по команде через Discord. Дошло до того, что я запускал стрим, чтобы все это ненадолго прекратилось. Раньше я не понимал, что имеют в виду девушки, когда говорят об использовании силы во время домогательств. Теперь я понимаю их», – написал Андерсон в TwitLonger.

  • Loomdun, пристававший к Андерсону, ранее тренировал такие известные команды, как Digital Chaos и Cloud 9.
  • Сейчас заработавший себе скандальную репутацию тренер находится без команды.

Создателя Counter-Strike подозревают в педофилии и посадили под арест

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на нас в Одноклассниках – даже там бывает про кибер

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Великолепный прокат Туктамышевой в Японии – она снова хочет победить, чтобы показать что-то горячее

06:28
Популярные видео
Нежное выступление Забияко и Энберта, которое не оставило шансов соперникам на Гран-при Японии
 132 просмотров1 ч
Парочка гениальных сэйвов вратаря «Флориды» и суровая драка – на это можно смотреть вечно
1 167 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться