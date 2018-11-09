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«Он постоянно закрывал дверь в мою комнату». Игрок в Dota 2 обвинил тренера в домогательствах
Парень пережил очень неприятные часы.
Игрок команды Vendetta по Dota 2 Сэмюэл Sammyboy Андерсон обвинил бывшего тренера Чейза Loomdun Стернса в сексуальных домогательствах.
«Перед отборочным турниром мы с командой решили, что нам будет важно потренироваться всем вместе. Я разрешил команде собраться у меня дома, но в итоге никто, кроме Стернса, не явился. Не буду вдаваться в детали, но он постоянно приставал ко мне в моем собственном доме на глазах у моих соседей.
Он постоянно закрывал дверь в мою комнату и пытался делать всякие вещи, пока у меня шли тренировки или пока я разговаривал с партнерами по команде через Discord. Дошло до того, что я запускал стрим, чтобы все это ненадолго прекратилось. Раньше я не понимал, что имеют в виду девушки, когда говорят об использовании силы во время домогательств. Теперь я понимаю их», – написал Андерсон в TwitLonger.
- Loomdun, пристававший к Андерсону, ранее тренировал такие известные команды, как Digital Chaos и Cloud 9.
- Сейчас заработавший себе скандальную репутацию тренер находится без команды.
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