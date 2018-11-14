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Фифер «Ромы» ушел от серии подкатов, обыграл всех защитников и всадил в девятку за Кройфа

Фифер «Ромы» ушел от серии подкатов, обыграл всех защитников и всадил в девятку за Кройфа
Eurosport

1 час назад

Гол недели?

Твиттер-аккаунт футбольной «Ромы» поделился видео со стрима киберспортсмена «волков» Дэмиена Аугустиньяка. 20-летний фифер, играя за клуб с логотипом «Ромы», управлял персонажем Йохана Кройфа. Ему противостоял клуб с каталонской аббревиатурой FCB и эмблемой сборной Германии с Иско и Горецкой в составе. Кройф накрутил минимум пятырех, прежде чем запулил невероятный гол в девятку.

  • Дэмиен родился в польском городе Познань в 1996 году.
  • Аугустиньяк попадал в топ-8 на турнирах FUT Champs Cup и Playoff Event Amsterdam.
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