Фифер «Ромы» ушел от серии подкатов, обыграл всех защитников и всадил в девятку за Кройфа
Гол недели?
Твиттер-аккаунт футбольной «Ромы» поделился видео со стрима киберспортсмена «волков» Дэмиена Аугустиньяка. 20-летний фифер, играя за клуб с логотипом «Ромы», управлял персонажем Йохана Кройфа. Ему противостоял клуб с каталонской аббревиатурой FCB и эмблемой сборной Германии с Иско и Горецкой в составе. Кройф накрутил минимум пятырех, прежде чем запулил невероятный гол в девятку.
- Дэмиен родился в польском городе Познань в 1996 году.
- Аугустиньяк попадал в топ-8 на турнирах FUT Champs Cup и Playoff Event Amsterdam.
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