Twitter

Virtus.pro выиграли первый мэйджор сезона по Dote 2

Virtus.pro выиграли первый мэйджор сезона по Dote 2
Eurosport

1 минуту назад

Большой успех российских киберспортсменов.

Российская команда Virtus.pro выиграла The Kuala Lumpur Major, обыграв в финале Team Secret со счетом 3:2.

Virtus.pro получит 350 тысяч долларов призовых и 950 рейтинговых очков, чем практически обеспечит себе участие на The International 9. Проигравшая команда получит 170 тысяч долларов и 3 тысячи очков.

  • В турнире участвовало 16 команд, которые разыграли миллион долларов и 15 тысяч очков.
  • The Kuala Lumpur Major – первый из пяти мейджоров сезона Dota 2.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес» ничего не забросили в первом периоде, но потом накидали 8 шайб

03:47
Популярные видео
Евдокимова и Базин зажгли под Майкла Джексона и сбросили лишнюю одежду
 438 просмотров2 ч
Биток стремительно катился в лузу, но Трамп преградил ему путь головой
2 909 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться