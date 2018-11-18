Virtus.pro выиграли первый мэйджор сезона по Dote 2
Большой успех российских киберспортсменов.
Российская команда Virtus.pro выиграла The Kuala Lumpur Major, обыграв в финале Team Secret со счетом 3:2.
Virtus.pro получит 350 тысяч долларов призовых и 950 рейтинговых очков, чем практически обеспечит себе участие на The International 9. Проигравшая команда получит 170 тысяч долларов и 3 тысячи очков.
- В турнире участвовало 16 команд, которые разыграли миллион долларов и 15 тысяч очков.
- The Kuala Lumpur Major – первый из пяти мейджоров сезона Dota 2.
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