Nike стал спонсором китайского турнира по LoL и заплатит почти 1,5 млрд долларов за 5 лет

Американский экипировщик Nike заключил спонсорское соглашение с главным турниром Китая по League of Legends – LoL Pro League.

Соглашение оценивается чуть меньше чем в 10 млрд юаней (почти 1,5 млрд долларов) за 5 лет, Nike выпустит игровую форму, одежду, обувь и атрибутику для всех команд китайской лиги, сообщает Lanxiongsports.

В октябре Nike впервые подписал контракт с киберспортсменом Цзянь «Uzi» Цихао.

Летний ивент лиги смотрело на пике почти 68 миллионов зрителей.

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