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Релиз симулятора о жизни бомжа перенесли на конец марта
Интересно почувствовать себя в шкуре бездомного? Придется подождать.
Ragged Games перенесла симулятор о жизни бомжа на 30 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что игрушка, получившая название Bum Simulator, выйдет в свет 28 декабря. Разработчики отметили, что создание продукта идет медленнее, чем они ожидали, и передвинули дату релиза.
- В Bum Simulator игроки почувствуют себя в роли бездомного мужчины.
- В игре можно будет просить милостыню, воровать в магазинах и убегать от полицейских.
(Фото: Steam )
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