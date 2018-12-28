Ragged Games перенесла симулятор о жизни бомжа на 30 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что игрушка, получившая название Bum Simulator, выйдет в свет 28 декабря. Разработчики отметили, что создание продукта идет медленнее, чем они ожидали, и передвинули дату релиза.

В Bum Simulator игроки почувствуют себя в роли бездомного мужчины.

В игре можно будет просить милостыню, воровать в магазинах и убегать от полицейских.

(Фото: Steam )

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