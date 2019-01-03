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Стример Fortnite избил жену в прямом эфире и был забанен Twitch всего на две недели

Стример Fortnite избил жену в прямом эфире и был забанен Twitch всего на две недели
Eurosport

03/01/2019 в 14:56Обновлено 17 мин. назад

Комьюнити в шоке.

В начале декабря 2018 года на Twitch заблокировали канал стримера Fortnite под ником MrDeadMoth.

Причиной бана стало избиение стримером жены во время трансляции. Девушка попросила MrDeadMoth перестать играть, и он остался этим недоволен. Стример вышел из кадра, а на фоне были слышны звук удара и громкие голоса жены и ребенка.

30 декабря MrDeadMoth вернулся на Twitch, что вызвало резко негативный отклик у его пользователей. «Я видел, что каналы банят навсегда за одно оскорбительное слово. А теперь вы позволили вернуться на сайт человеку, который в буквальном смысле избил свою жену в прямом эфире. Это выглядит жалко», – написал пользователь твиттера под ником BIGSnow.

«30-дневный бан за запрещенные слова на стриме. 14-дневный бан за избиение. Как так?» – развел руками faze hazz.

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