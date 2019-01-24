Мужчина в Китае украл с фермы куриц, чтобы оплатить игру в PUBG. Ему грозит смертная казнь

В Китае арестовали мужчинe-геймера, который украл с фермы куриц и потом продал их на местном рынке за 300 долларов.

Мотивом стало желание оплатить игру в PUBG в интернет-кафе, которые до сих пор остаются в Поднебесной единственной возможностью сыграть в видеоигры, сообщил известный аналитик Даниэль Ахмад в твиттере.

По уголовному кодексу Китая кража имущества карается срок от трех лет до пожизненного заключения.

В исключительных случаях наказанием служит смертная казнь.

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