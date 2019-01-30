200 тысяч человек требуют добавить Шэгги из «Скуби-Ду» в Mortal Kombat. Что происходит?

Стремительно набирает популярность петиция за то, чтобы в новой части Mortal Kombat среди персонажей оказался Шэгги из «Скуби-Ду».

Кто-кто?

Шэгги Роджерс – персонаж комикса «Скуби-Ду», лучший друг главного героя. В мультсериале и фильмах о говорящем псе Шэгги был представлен как трусливый и ленивый персонаж. И он, и Скуби очень любят вкусно поесть. Очень-очень. Свой постоянный аппетит они объясняют постоянным чувством страха. При этом Шэгги чуть поменьше труслив, чем его пес.

Пользователи сделали Шегги супергероем

В 2017 году пользователь YouTube с ником Midya представил, что Шэгги мог бы обладать ультраинстинктом. Он наложил на одну из сцен полнометражного фильма «Скуби-Ду: Нападение Пантазаура» музыку из аниме «Драгонболла Супер». В ней Шэгги разделывается с целой бандой байкеров, правда, под гипнозом. Видео посмотрели почти 7 миллионов человек.

Новый пик популярности пришелся на январь 2019 года, когда в интернете появился мем, где Шэгги душит Саскэ из «Наруто».

Пользователи стали придумывать мемы о суперсиле Шэгги.

Шэгги в Mortal Kombat

И вот теперь популярность докатилась и до культовой игры. За то, чтобы Шегги стал персонажем кулачных боев, петицию на change.org подписали уже 200 тысяч человек. Правда, поверить, что среди богов грома и личных убийц императора окажется поедатель бутербродов, пока очень сложно.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере