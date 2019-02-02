Getty Images
В Китае киберспорт включили в список официальных профессий
Не геймер, а карьерист.
Правительство Китая включило киберспорт в список из 19 новых профессий, которые появятся в государстве с 2019 года.
Люди, занимающиеся киберспортивными дисциплинами, будут называться «профессиональными игровыми операторами», пишет technode. О том, какие у них будут полномочия, чиновники страны не уточняют.
- В сентябре 2018-го президент МОК заявил, что киберспорт не будет включен в олимпийскую программу в ближайшее время.
- Китайцы входят в список сильнейших стран по дисциплинам Dota 2 и League of Legends.
Киберспорт убивает человечество. Хватит сидеть перед компом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте