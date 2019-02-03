Eurosport
Хабиб Нурмагомедов: «Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ»
Похоже на набор геймера-глора.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о предпочтениях в компьютерных играх.
«Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру себе «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ». В общем, команды, у которых хорошая статистика. Хочется же выигрывать», – цитирует Нурмагомедова Sports.ru.
- Хабиб может спокойно рубиться в видеоигры до июля – именно тогда у него истечет срок дисквалификации.
- У Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках, в последнем он отстоял титул чемпиона с Конором Макгрегором. После победы он устроил потасовку, за что бы отстранен от боев.
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