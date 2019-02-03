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Хабиб Нурмагомедов: «Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ»

Хабиб: «Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ»
Eurosport

31 мин. назад

Похоже на набор геймера-глора.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о предпочтениях в компьютерных играх.

«Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру себе «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ». В общем, команды, у которых хорошая статистика. Хочется же выигрывать», – цитирует Нурмагомедова Sports.ru.

  • Хабиб может спокойно рубиться в видеоигры до июля – именно тогда у него истечет срок дисквалификации.
  • У Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках, в последнем он отстоял титул чемпиона с Конором Макгрегором. После победы он устроил потасовку, за что бы отстранен от боев.
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