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Американский диджей провел концерт внутри Fortnite. Его посетили больше 10 млн геймеров

Американский диджей провел концерт внутри Fortnite. Его посетили больше 10 млн геймеров
Eurosport

1 час назад

Если сюда приплюсовать число зрителей на Twitch, то выйдет просто космическая цифра.

Американский диджей Marshmello провел виртуальный концерт внутри онлайн-игры Fortnite, в которой разработчики соорудили специальную сцену.

За неделю до концерта одна из локаций Fortnite – Pleasant Park – начала видоизменяться прямо на глазах у игроков. Геймеры могли наблюдать за появлением рекламных плакатов Marshmello и за тем, как производится монтаж сцены.

Концерт стартовал 2 февраля в 22:00 по московскому времени. Незадолго до него в игре было отключено любое оружие – на время диджей-сета разработчики оставили только режим Showtime.

  • Концерт внутри Fortnite продлился 10 минут.
  • Есть данные, что на сет Marshmello пришло больше 10 миллионов человек.

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