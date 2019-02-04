Американский диджей провел концерт внутри Fortnite. Его посетили больше 10 млн геймеров
Если сюда приплюсовать число зрителей на Twitch, то выйдет просто космическая цифра.
Американский диджей Marshmello провел виртуальный концерт внутри онлайн-игры Fortnite, в которой разработчики соорудили специальную сцену.
За неделю до концерта одна из локаций Fortnite – Pleasant Park – начала видоизменяться прямо на глазах у игроков. Геймеры могли наблюдать за появлением рекламных плакатов Marshmello и за тем, как производится монтаж сцены.
Концерт стартовал 2 февраля в 22:00 по московскому времени. Незадолго до него в игре было отключено любое оружие – на время диджей-сета разработчики оставили только режим Showtime.
- Концерт внутри Fortnite продлился 10 минут.
- Есть данные, что на сет Marshmello пришло больше 10 миллионов человек.
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