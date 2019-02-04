Американский диджей провел концерт внутри Fortnite. Его посетили больше 10 млн геймеров

Американский диджей Marshmello провел виртуальный концерт внутри онлайн-игры Fortnite, в которой разработчики соорудили специальную сцену.

За неделю до концерта одна из локаций Fortnite – Pleasant Park – начала видоизменяться прямо на глазах у игроков. Геймеры могли наблюдать за появлением рекламных плакатов Marshmello и за тем, как производится монтаж сцены.

Концерт стартовал 2 февраля в 22:00 по московскому времени. Незадолго до него в игре было отключено любое оружие – на время диджей-сета разработчики оставили только режим Showtime.

Концерт внутри Fortnite продлился 10 минут.

Есть данные, что на сет Marshmello пришло больше 10 миллионов человек.

Другие штучки-дрючки про киберспорт:

200 тысяч человек требуют добавить Шэгги из «Скуби-Ду» в Mortal Kombat

9 ласковых фото американки из Forbes U-30 – она рулит крупной киберспортивной компанией

Подписывайся на нас в инстаграме