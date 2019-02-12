В FIFA 19 появились особые карточки Тьерри Анри, Лотара Маттеуса и Джорджа Беста с рейтингом 94

EA Sports представила специальные карточки легенд Тьерри Анри, Лотара Маттеуса и Джорджа Беста в FIFA 19.

«Чтобы отпраздновать героические моменты кумиров на пике их формы, начиная с этой пятницы и до конца сезона FUT, мы будем выпускать особые версии некоторых из них!» – сообщает страница EA Sports «ВКонтакте». Рейтинг всех трех футболистов составил 94.

Старые версии карточек:

FIFA 19 поступила в продажу по всему миру 28 сентября.

Это 26 игра в серии футбольных симуляторов.

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