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В FIFA 19 появились особые карточки Тьерри Анри, Лотара Маттеуса и Джорджа Беста с рейтингом 94

В FIFA 19 появились особые карточки Анри, Маттеуса и Беста с рейтингом 94
Eurosport

Вчера в 18:48

Суперзвезд оценили по достоинству.

EA Sports представила специальные карточки легенд Тьерри Анри, Лотара Маттеуса и Джорджа Беста в FIFA 19.

«Чтобы отпраздновать героические моменты кумиров на пике их формы, начиная с этой пятницы и до конца сезона FUT, мы будем выпускать особые версии некоторых из них!» – сообщает страница EA Sports «ВКонтакте». Рейтинг всех трех футболистов составил 94.

Старые версии карточек:

  • FIFA 19 поступила в продажу по всему миру 28 сентября.
  • Это 26 игра в серии футбольных симуляторов.
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