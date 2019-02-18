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EA Sports убрала Криштиану Роналду с обложки FIFA 19. Возможно, из-за обвинений в изнасиловании

EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19. Возможно, из-за обвинений в изнасиловании
Eurosport

26 мин. назад

Обидели португальца.

EA Sports внесла изменения в дизайн обложки FIFA 19 и экранов симулятора.

Вместо форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на обложке и загрузочном экране теперь представлены Неймар, Кевин де Брёйне и Пауло Дибала, а в главном экране – американская футболистка Алекс Морган.

Eurogamer полагает, что эти изменения связаны с обвинением Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Официально EA связала обновление с Лигой чемпионов, хотя Роналду продолжает участвовать в турнире.

  • FIFA 19 поступила в продажу по всему миру 28 сентября. Это 26 игра в серии футбольных симуляторов.
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