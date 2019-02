Дэниэль Кормье проверил эффективность фаталити Саб-Зиро в новом шоу от создателей Mortal Kombat

Создатели Mortal Kombat 11 и интернет-шоу Because Science запустили совместный проект The Science of Mortal Kombat, в котором буду выяснять воздействие приемов из игры в реальности.

Первую серию посвятили фаталити Саб-Зиро – заморозке головы противника и разбивание ее на куски кулаком. Прием проверили на муляже человеческой головы из баллистического желатина с искусственным черепом внутри, который на время поместили в жидкий азот. Удар доверили чемпиону UFC в тяжелом весе Дэниэлю Кормье. Получилось впечатляюще.

Mortal Kombat 11 выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 23 апреля.

Эпизоды The Science of Mortal Kombat будут выходить на ютуб-канале игры еженедельно.

