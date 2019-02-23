Призовой фонд ЧМ по Fortnite составит 30 миллионов долларов

C 26 по 28 июля 2019-го на территории пока не оглашенной локации в Нью-Йорке состоится финал международного турнира по Fortnite.

Как сообщает The Verge, компания-разработчик компьютерных игр Epic Games, отвечающая за организацию турнира, озвучила его призовой фонд – 30 миллионов долларов (1961214000 российских рублей по курсу на 22 февраля), среди которых 3 точно рассчитаны на победителя ЧМ. Заявляться на турнир могут игроки, достигшие 13 лет.

Свой канал на платформе Twitch есть у футболиста «Арсенала» Месута Озила – там он стримит Fortnite.

Призовой фонд International по Dota 2 составил 25 миллионов долларов.

Американский диджей провел концерт внутри Fortnite. Его посетили больше 10 млн геймеров

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