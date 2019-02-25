У Льва Яшина появилась новая суперкарточка в FIFA 19 с рейтингом 95

EA Sports зимой 2019-го выкатила ряд обновленных карточек FIFA 19, посвященных легендам футбола. В одном из паков рядом оказались советский вратарь Лев Яшин, защитники Паоло Мальдини и Хавьер Дзанетти.

Лев Иванович получил рейтинг 95, как и итальянец Мальдини, а у Дзанетти – 93.

В 1963-м Яшин получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы – больше ни один голкипер планеты не добивался этой награды.

Мальдини – легенда «Милана» и один из лучших защитников в истории футбола. Дзанетти был символом и кумиром в «Интере».

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