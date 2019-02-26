«Назвал себя фифером Всея Руси». Kefir: обиды «Спартака», смерть FIFA и обход запретов на букмекеров

Это вторник и новый выпуск «Подкаста сзади», где за микрофонами встретились видеоредактор Eurosport.ru Антон Хнкоян и фифер Сергей Никифоров, больше известный как FC Kefir.

После этих 50 минут вы будете знать все о том, как обойти блокировки YouTube контента букмекеров, почему совсем скоро контент по FIFA умрет и что прописано в райдере у Егора Крида (эта вещь их с Сергеем очень объединила).

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Подкаст про фифера Всея Руси в ВК

И не менее потрясающие герои «Подкаста сзади»:

«Мужчина главный. Партнерша должна подыгрывать». Метревели – о женском теннисе, сексизме и Шараповой

«Мы чем-то похожи на «Рому». SMM «Енисея» – о респекте от Оксимирона и цензуре в РПЛ

«Вася обаятельный, когда хочет понравиться». Анна Дмитриева – об Уткине, развале СССР и Серене

«Записали эксклюзив с Манчини – файл был битый». Ведущий «Зенит-ТВ» – про Дзюбу и косяки на съемках