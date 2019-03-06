Вышел сюжетный трейлер Mortal Kombat 11 – и его графика поражает воображение, как удар молотком

Создатели Mortal Kombat 11 обнародовали сюжетный трейлер файтинга, представив новых персонажей проекта, включая Эррона Блэка, Кэсси Кейдж и Джеки Бриггс.

По сюжету трейлера, хранительница времени Кроника рассказывает о своем желании вернуть истинную временную линию событий, нарушенную Рейденом в финале Mortal Kombat X. Теперь Кроника занимается тем, что собирает армию союзников из прошлого и настоящего.

Mortal Kombat – серия видеоигр в жанре файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом.

Первая часть MK вышла в 1992 году. Ожидаемая дата релиза Mortal Kombat 11 – 23 апреля 2019 года.

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