«У меня могут быть проблемы из-за этого». Ромелу Лукаку признался, что играет за «Реал» в FIFA 19
Но не после матча с «ПСЖ».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку провел экскурсию по своему дому.
Бельгийский страйкер показал джакузи, бильярдную комнату, после чего футболист с девушкой-репортером прошли в комнату, где Лукаку играет в приставку. Тут-то и выяснилось самое интересное: Ромелу играет в FIFA 19 за мадридский «Реал».
«Из-за этого у меня могут возникнуть проблемы», – со смехом признался бельгиец.
- Пока Лукаку может быть спокоен: болельщики простят его за дубль, который помог «МЮ» пройти «ПСЖ» в ответном матче.
- Ромелу забил 12 мячей в 26 матчах АПЛ-2018/19.
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