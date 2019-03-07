«У меня могут быть проблемы из-за этого». Ромелу Лукаку признался, что играет за «Реал» в FIFA 19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку провел экскурсию по своему дому.

Бельгийский страйкер показал джакузи, бильярдную комнату, после чего футболист с девушкой-репортером прошли в комнату, где Лукаку играет в приставку. Тут-то и выяснилось самое интересное: Ромелу играет в FIFA 19 за мадридский «Реал».

«Из-за этого у меня могут возникнуть проблемы», – со смехом признался бельгиец.

Пока Лукаку может быть спокоен: болельщики простят его за дубль, который помог «МЮ» пройти «ПСЖ» в ответном матче.

Ромелу забил 12 мячей в 26 матчах АПЛ-2018/19.

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