Steam отменил релиз симулятора насильника. Создатель привел в пример шутеры, где людей убивают

Сервис дистрибуции компьютерных игр Steam отказался выпускать игру о зомби-апокалипсисе под названием Rape Day.

Как отмечает Daily Mail, геймер, управляющий главным героем Rape Day, сможет оскорблять и убивать людей, а также насиловать женщин. В описании игры присутствует предупреждение, что она содержит сцены насилия, секса без взаимного согласия, некрофилии и инцеста.

Появление анонса Rape Day на Steam вызвало бурное негодование пользователей, и в сервисе решили, что лучшим вариантом будет убрать анонс с сайта. «Мы уважаем желание разработчиков самовыражаться, и цель Steam – помогать им находить аудиторию, но этот разработчик выбрал тему и способ ее изображения, которые очень осложняют эту задачу», – сообщили в Steam.

Создатель Rape Day не согласился с решением сервиса, напомнив, что изображение других преступлений (таких, как убийства) считается нормальным в книгах и во многих играх – в частности, в популярных шутерах.

Релиз Rape Day намечен на апрель 2019 года.

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