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Ядерное видео в стиле Mortal Kombat, где Леонид Якубович мочит врагов черным ящиком и пылесосом
Лучший персонаж в истории игры.
Создатель ютуб-канала Animation decks Алексей Dex выложил ролик игры Mortal Kombat, где в качестве одного из бойцов выступает телеведущий «Поле Чудес» Леонид Якубович.
Во время боя он произносит коронные фразы из программы «Поле чудес»: «Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница!», «Тройка игроков», «Сектор «Приз» в студию!»
- В качестве оружия Якубович использует банку огурцов, черный ящик или немецкий моющий пылесос.
Mortal Kombat и пасьянс «Косынка» вошли в Зал славы видеоигр
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