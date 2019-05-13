Создатель ютуб-канала Animation decks Алексей Dex выложил ролик игры Mortal Kombat, где в качестве одного из бойцов выступает телеведущий «Поле Чудес» Леонид Якубович.

Во время боя он произносит коронные фразы из программы «Поле чудес»: «Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница!», «Тройка игроков», «Сектор «Приз» в студию!»

В качестве оружия Якубович использует банку огурцов, черный ящик или немецкий моющий пылесос.

Mortal Kombat и пасьянс «Косынка» вошли в Зал славы видеоигр

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