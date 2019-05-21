Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело получил карточку с бывшим игроком «Барселоны» и «Реала» Роналдо в игре FIFA 2019.

Карточка Роналдо с рейтингом 96 – редкая, ее цена начинается от 292 тысяч игровых монет. Отсюда и бурнейшая реакция Мело на то, что он стал ее обладателем.

Мело выступает за «Палмейрас» с 2017 года.

Ранее он играл за «Фиорентину», «Ювентус», «Интер» и другие клубы.

Роналдо – двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии и двукратный обладатель «Золотого мяча».

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