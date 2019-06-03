Главным героем компьютерной игры Grand Theft Auto 6 может стать женщина – это случится впервые в истории данной серии.

Как отмечает таблоид Daily Star, официальной информации о том, сколько главных героев будет в новой части GTA (один или три), пока нет. Однако есть высокая вероятность, что единственным протагонистом станет персонаж женского пола – и это было бы вполне логично, учитывая возросшую популярность идеологии феминизма.

Последняя часть серии, Grand Theft Auto V, вышла в 2013 году.

Согласно слухам, новая игрушка появится на прилавках в конце 2020 года.

(Фото: paperlief.com )

Другие киберновости:

Ядерное видео в стиле Mortal Kombat, где Леонид Якубович мочит врагов черным ящиком и пылесосом

Сгоревший собор Парижской Богоматери восстановят по копии здания из Assassin’s Creed

Качай приложение Eurosport для iOS или Android