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Главным героем Grand Theft Auto впервые станет женщина
Окончательная победа феминизма.
Главным героем компьютерной игры Grand Theft Auto 6 может стать женщина – это случится впервые в истории данной серии.
Как отмечает таблоид Daily Star, официальной информации о том, сколько главных героев будет в новой части GTA (один или три), пока нет. Однако есть высокая вероятность, что единственным протагонистом станет персонаж женского пола – и это было бы вполне логично, учитывая возросшую популярность идеологии феминизма.
- Последняя часть серии, Grand Theft Auto V, вышла в 2013 году.
- Согласно слухам, новая игрушка появится на прилавках в конце 2020 года.
(Фото: paperlief.com )
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