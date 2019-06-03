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Главным героем Grand Theft Auto впервые станет женщина

Главным героем Grand Theft Auto впервые станет женщина
Eurosport

46 мин. назад

Окончательная победа феминизма.

Главным героем компьютерной игры Grand Theft Auto 6 может стать женщина – это случится впервые в истории данной серии.

Как отмечает таблоид Daily Star, официальной информации о том, сколько главных героев будет в новой части GTA (один или три), пока нет. Однако есть высокая вероятность, что единственным протагонистом станет персонаж женского пола – и это было бы вполне логично, учитывая возросшую популярность идеологии феминизма.

  • Последняя часть серии, Grand Theft Auto V, вышла в 2013 году.
  • Согласно слухам, новая игрушка появится на прилавках в конце 2020 года.

(Фото: paperlief.com )

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