12-летнего геймера забанили в Twitch из-за возраста. Теперь он стримит с мамой

11-летний геймер H1ghSky1 получил бан на Twitch за фальсификацию данных о возрасте. По правилам ресурса, вести трансляции разрешено только с 13 лет.

По информации DTF, правда раскрылась во время суда между другим стримером и кланом FaZe. Стример Тернер «Tfue» Тенни заявил, что H1ghSky1 стал членом киберспортивной команды в 11 лет и солгал, что ему уже 13. Обман помог парню участвовать в профессиональных турнирах по Fortnight.

H1ghSky1 теперь стримит на YouTube по всем правилам – в присутствии мамы.

На его Twitch-канале было почти полмиллиона подписчиков.

На YouTube-канале юный стример собрал примерно 900 тысяч фолловеров.

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