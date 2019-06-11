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Киберспорт и вышибалы вошли в программу международных Гей-игр-2022 в Гонконге

Киберспорт и вышибалы вошли в программу международных Гей-игр-2022 в Гонконге
Eurosport

1 час назад

Гомосексуальные геймеры получили главное соревнование.

Федерация Гей-игр включила киберспорт в программу международных Гей-игр-2022, которые пройдут в Гонконге.

В рамках масштабного события пройдут турниры и по таким дисциплинам, как черлидинг и фигурное катание, которых не было в первоначальной заявке, но из-за большой популярности в Китае их все же включили в список, сообщает Inside the games.

  • Международные Гей-игры проводятся с 1982 года, впервые они пройдут в Азии.
  • В программу включены 36 видов спорта: футбол, теннис, баскетбол, регби, легкая атлетика, триатлон, парусный спорт, боевые искусства, фехтование, бодибилдинг и другие.
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