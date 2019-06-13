Майка Миджет – 24-летняя стримерша, которая играет в Borderlands 3 и Mad Max и делится этим со зрителями.

следят по 60 тысяч зрителей, а всего на ее канал на момент написания заметки подписано более 7200 человек. Девушка родилась в Северной Каролине и переехала в Лос-Анджелес после школы. Она взяла ник SirenMika и прокачала карьеру до координатора отдела маркетинга в киберспортивной продакшн-компании NGE. За ее трансляциями наследят по 60 тысяч зрителей, а всего на ее канал на момент написания заметки подписано более 7200 человек.

Главная фанбаза Майки – в инстаграме. Там ее фолловят почти 77 тысячи пользователей, и есть за что. Ниже – Х примеров, за которые и вы нажмете в инсте на кнопочку «Подписаться».

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