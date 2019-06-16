В Москве 15 июня прошел киберспортивный турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Его провели в спортивном комплексе ЦСКА. Турнир полностью профинансировал департамент спорта и информационных технологий мэрии Москвы, на него ушли 37,5 миллиона рублей – 520 тысяч евро.

Большого интереса соревнования не вызвали. По сообщениям очевидцев, которые цитирует телеграм-канал Cyberslovo, на трибунах было не более 10 зрителей (при вместительности комплекса в 10 тысяч человек). Трансляции на Twitch собрали в пиковые моменты всего 136 человек. Помимо интернета турнир показали на сайте одного из национальных спортивных телеканалов.

Целями Moscow Cyber Cup организаторы указали «развитие интерактивного футбола и повышение имиджа Российской Федерации как организатора киберспортивных мероприятий; популяризацию здорового образа жизни среди населения путем вовлечения в занятия футболом, в том числе интерактивным, а также организацию досуга жителей и гостей столицы».

Информация о финансировании Moscow Cyber Cup отображена на сайте Госзакупок. Из данных следует, что ведущими в спорткомплексе ЦСКА были автор блога «КраСава» Евгений Савин и презентер жеребьевки ЧМ-2018 Мария Командная. За работу они должны были получить по 450 тысяч рублей (6200 евро) каждый.

Командная в твиттере опровергла причастность к турниру и заявила, что к ней не обращались по поводу работы на Moscow Cyber Cup. «На сайте госзакупок заявлены ведущие – Савин и Командная. Гонорар – 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» – написала в твиттере Мария.

Чуть позднее Евгений Савин в инстаграме сообщил, что не имеет отношения к киберспортивному ивенту. «Сомнительный турнир провели Московские власти. Потратить 37,5 млн р. и не хватило даже на нормального тамаду (я про Машу Командную, а не себя). Хоть бы позвали глянуть, что за движ был. Радует, что наш картавый «братишка-блогер» подзаработал. Надеюсь, получил сумму не меньше чем нам «нарисовали». А вы говорите в большом футболе ****** [ужас]. Посмотрите на кибер», – написал Савин в инстаграме.

Журналист Анатолий Аминев провел расследование и выяснил, что тендер на приглашение ведущих Moscow Cyber Cup выиграла компания ООО «АРТ-АЛЬЯНС И КО». Они в документах уточнили, что двух конферансье пригласят за 3720000 рублей (51,4 тысячи евро). «Там ведущие указаны уже без имен и фамилии, а их гонорар урезан до 176 000 рублей каждому. Интересно ещё то, что помимо двух ведущих всего мероприятия, отдельно указан ведущий церемонии награждения с гонораром в 120 000 рублей», – написал Аминев в телеграм-канале.

На самом деле, на Moscow Cyber Cup был один конферансье – футбольный блогер и телеведущий «360 Подмосковье» Никита Ковальчук, известный под псевдонимом Картавый Ник. «Увы, «братишка-блоггер» заработал в несколько раз меньше. Отработав 14 часов на площадке. Конечно, небесплатно. Но не за полмульта, и не за четвертьмульта. И, конечно, не за мульт, как кто-то написал», – прокомментировал под постом Евгения Савина Ковальчук.

Аминев уточнил, что разницу между первоначальным гонораром ведущих и итоговым организаторы обязаны вернуть в бюджет Москвы.

«Если смета заказчика у знающих людей вызовет просто фейспалм, то к смете подрядчика появляются вопросы, по существу дела. С остальными статьями расходов можете ознакомиться, скачав договор с сайта гос. закупок. Из всего перечня запланированных мероприятий проведены были не все. Куда делись деньги? Я не знаю», – написал Аминев в телеграм-канале.

В комментарии для Cyber.Sports.ru бывший главный редактор Game Show TV Роман Чернявский заявил, что смета явно завышена. «У меня был как-то заказ посчитать смету похожего турнира в Москве. Все чтобы было красиво: международный, с хорошей трансляцией, с хорошими гостиницами для игроков, на красивой площадке на 1500-2000 человек. Там выходило 6-7 миллионов рублей [до 96 тысяч евро] примерно. Тут они потратили меньше, конечно, потому что у них просто трэшачок», – сказал Чернявский.

В финале Moscow Cyber Cup представитель Gambit Esports Артем «Xal_X8» Халилов победил Андрея «Timon» Гурьева со счетом 3:1.

За неделю до старта руководство турнира сменило статус с международного на внутрироссийский и запретило участие иностранных киберспортсменов.

Стримерша, которая грудью проложила себе дорогу в киберспорт. 11 фотопричин следить за ней получше

Качай приложение Eurosport для iOS или Android