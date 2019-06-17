Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский ответил на обвинения в махинациях при организации турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup.

«Почему такая большая сумма? Потому что стояла задача провести турнир на высоком уровне. В конце прошлого года это мероприятие было включено в календарный план. Наша дирекция изучила, сколько стоит та или иная деятельность по его организации, и составила смету. После этого мы, в полном соответствии с законодательством, объявили начальную цену и разбили работы по лотам. Лоты были выставлены на тендер. С этого года торги в Москве проводятся электронным способом. Все происходит через интернет и абсолютно прозрачно. Влиять на этот процесс мы никак не можем даже теоретически».

Полинский прокомментировал ситуацию с Марией Командной и Евгением Савиным, которых заявили ведущими с гонораром в 450 тыс рублей каждому, но не уведомили о приглашении.

«Мы не общались напрямую с Марией, но мои люди связывались с директорами Командной и Савина. Им объявили, что предполагаемый гонорар составит по 450 тысяч рублей каждому. Мы выставили эту начальную цену на торги. И в процессе торгов произошло значительное снижение суммы, ведущий Никита Ковальчук работал в итоге за гораздо меньшие деньги. Разница будет отправлена обратно в бюджет города Москвы. Все счета открыты, весь процесс – прозрачен. Почему кому-то понадобилось на пустом месте поливать нас грязью, я не знаю.

Почему было мало зрителей? Значит, на таком уровне находится интерес к подобным мероприятиям и этому виду спорта в целом. Там участвовали ведущие российские игроки, соревнования проходили с 10 утра до 11 вечера. Но нужно понимать, что мы проводили подобные соревнования впервые. Возможно, в их раскрутке и позиционировании были допущены ошибки. Я от этого не отказываюсь.

Информация о снижении призового фонда – ложь. Обещанный призовой фонд в размере миллиона рублей будет выплачен игрокам в полном объеме. Это спонсорские деньги, которые к бюджету города Москвы не имеют никакого отношения», – цитирует Полинского «Спорт-Экспресс».

В финале Moscow Cyber Cup представитель Gambit Esports Артем «Xal_X8» Халилов победил Андрея «Timon» Гурьева со счетом 3:1.

За неделю до старта руководство турнира сменило статус с международного на внутрироссийский и запретило участие иностранных киберспортсменов.

В Москве провели турнир по FIFA 19 за 37 млн рублей. Пришли всего 10 зрителей

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