Мбаппе: «Если мне понадобится победа в FIFA 19, сыграю за «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, за какую команду в FIFA 19 он сыграет, если ему обязательно потребуется победа.

«Наверное, за «Ливерпуль», потому что они выиграли Лигу чемпионов», – сказал Килиан.

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«ПСЖ» и «Ливерпуль» дважды встречались на групповом этапе ЛЧ-2018/19.

В Ливерпуле победила команда Юргена Клоппа (3:2), в Париже – команда Томаса Тухеля (2:1).

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