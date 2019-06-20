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Мбаппе: «Если мне понадобится победа в FIFA 19, сыграю за «Ливерпуль»

Мбаппе: «Если мне понадобится победа в FIFA 19, сыграю за «Ливерпуль»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Логичный выбор, ведь «красные» – лучшая команда Европы.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, за какую команду в FIFA 19 он сыграет, если ему обязательно потребуется победа.

«Наверное, за «Ливерпуль», потому что они выиграли Лигу чемпионов», – сказал Килиан.

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  • «ПСЖ» и «Ливерпуль» дважды встречались на групповом этапе ЛЧ-2018/19.
  • В Ливерпуле победила команда Юргена Клоппа (3:2), в Париже – команда Томаса Тухеля (2:1).

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