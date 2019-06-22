Тренер команды TNC Predator Сёнгон Ли, известный под псевдонимом Heen, сообщил о сложностях при визите в Россию.

«Прибыл в Москву. На таможне офицер спросила, ем ли я собак. Я бы до такого не додумался.

Сначала подумал, что меня спрашивают, есть ли у меня собака. Но потом она позвала коллегу, который лучше знает английский. Мы примерно два часа ждали на таможне, так что тогда мне было плевать. Последнее, что сказала мне офицер, когда я уходил: «Забавно», – написал в твиттере Heen.

Сёнгон Ли прилетел в Россию на крупный турнир по доте Epicenter, который пройдет в столице с 22 по 30 июня.

Призовой фонд мэйджора составит 1 миллион долларов.

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