Дата релиза

Игра поступит в продажу 27 сентября. FIFA не изменяет себе – выход в свет выпадает на последнюю пятницу месяца. Именно в этот день футбольный симулятор появлялся последние 2 года.

Демо-версия, по слухам, выйдет за две недели до релиза.

Кто будет на обложке

После того, как стало ясно, что Криштиану Роналду на обложке FIFA 20 не будет, список претендентов постоянно менялся. На фанатских сайтах в голосованиях побеждал то Хынмин Сон, то Мо Салах. Но согласно последней утечке, в EA Sports сделали ставку на Неймара.

Новый режим

Главным нововведением станет режим Volta Football (в переводе с португальского «возвращение»). По сути, это реинкарнация серии игр FIFA Street. Поиграть можно будет в форматах 3 на 3 (без вратарей), 4 на 4, 5 на 5 и в профессиональный мини-футбол.

Также добавлена возможность персонализации и настройки игрока: от одежды, причесок и татуировок до эмоций при праздновании гола. А выполняя внутриигровые задания в VOLTA, можно открыть еще больше экипировок.

Среди режимов будет быстрый матч, мир VOLTA (одиночные матчи, после победы можно забрать игрока из команды соперника), история VOLTA (своеобразная замена режиму истории в прошлых версиях) и VOLTA League (классический онлайн-гейминг).

Разнообразием локаций тоже не обделят: от подземного перехода в Амстердаме до уличной клетки в Лондоне и крыши в Токио.

Режима истории теперь не будет

Алекс Хантер стал родным для многих игроков в футбольный симулятор и успел побывать лицом Coca-Cola, но FIFA 19 стала третьим и последним появлением молодого футболиста в игре.

«Мы видели это именно так еще 3 года назад и всегда предполагали, что это станет трилогией, как обычно бывает в кино», – сказал креативный директор студии Мэтт Прайор.

Как изменилась игровая механика

EA Sports поработал над геймплеем: вратарю при выходах 1-на-1 станет сложнее реагировать на удары, точность простых передач будет увеличена, а серии финтов наоборот станет исполнять намного сложнее. Также в игре будет представлен новый тип передачи – пас «с подъемом мяча».

В обновленной системе защиты упор будет сделан на ручное управление защитниками. Момент для отбора будет проще выбрать именно в ручном режиме.

Добавится фишка Football Intelligence, отвечаюшая за владение мячом, игру без него и физику самого мяча. Она должна сделать игру еще более реалистичной.

Пенальти и штрафные

При исполнении этих стандартов в геймплей вернется мишень. Она покажет, куда мяч полетит при стандартной силе удара и без закручивания. Теперь вращением можно будет управлять с помощью правого стикса, что позволит выбирать траектории ударов.

Механика исполнения 11-метровых и штрафных схожа, а мишень при желании можно отключить.

Цена

Стандартное издание на персональный компьютер обойдется в 3499 рублей, на консолях – 4499 рублей.

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