Американская ню-метал-группа Korn выпустила новый сингл под названием «You'll Never Find Me». Песня стала официальной темой к Mortal Kombat Pro Kompetition на CEO 2019.

CEO 2019 – соревнования по множеству киберспортивных дисциплин (Mortal Kombat 11, Tekken 7, Street Fighter V и др.), в которых может поучаствовать любой желающий старше 13 лет. Турниры стартуют сегодня, 28 июня, и продлятся до 30 числа.

CEO 2019 пройдет в городе Дейтона-Бич, штат Флорида, США.

Группа Korn, основанная в 1993 году, считается пионером в жанре ню-метал.

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