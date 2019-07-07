Квизы

Женский футбол постепенно набирает обороты: например, 7 июля сборные Нидерландов и США выяснят, кто из них лучшая команда в мире, и за этим событием будут следить многие болельщики, которые еще 10-15 лет назад следили только за мужским футболом.

Девушки действительно научились неплохо играть в мяч – доказательством тому служат их рейтинги в FIFA 19, где они обгоняют многих именитых мужчин. Итак, присаживайся поудобнее – впереди восемь непростых вопросов, над которыми ты точно сломаешь голову!

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