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Месси, Гнабри и Мактомини появятся на обложке PES 2020
Далеко не самая очевидная троица.
Стали известны герои обложки футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020.
Лицами новой версии знаменитой серии стали форвард «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини, объявила Konami.
- PES 2020 выйдет 10 сентября на PC, Xbox и PlayStation 4.
- На обложке может появиться четвертый игрок, имя которого держится в секрете.
- Лицом PES 2019 был одноклубник Месси Филиппе Коутиньо.
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