Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов считает, что заниматься киберспортом сложнее, чем играть в футбол.

«Я болею за Na`Vi в CS:GO. Слежу за ними, смотрю почти все турниры. Я точно знаю, сколько они этим занимаются, сколько посвящают времени этому в день. Мне кажется, что в футбол играть попроще.

Конечно, в футболе надо бегать, а не сидеть на месте, но они проводят за CS минимум по восемь часов, тренируются, отрабатывают стратегии, смотрят демки. Это очень тяжело – сидеть на одном месте и пялиться в экран, парни – большие молодцы», – заявил Смолов в разговоре с YouTube-каналом «Mrs.Marple».

В 2010 году Na`Vi выиграла сразу 3 крупных турнира по CS:GO – Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup и World Cyber Games 2010.

Летом 2011-го состав Na`Vi по Dota 2 стал лучшим на турнире The International 2011.

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