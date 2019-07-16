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Konami купила лицензию на «Ювентус», в FIFA 20 туринцы получат левое название
А Дмитрий Сычев получил новую фамилию – Sytos.
Футбольный симулятор FIFA лишился прав на лицензию туринского «Ювентуса» – ее выкупила японская корпорация Konami.
В результате «Ювентус» в FIFA 20 будет носить название «Пьемонт Кальчо», сообщает разработчик игры EA Sports. Имена игроков останутся прежними и не будут заменены на вымышленные.
- FIFA 20 поступит в продажу 27 сентября.
- Новая версия симулятора PES от Konami выйдет чуть раньше – 19 сентября.
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