После заключения партнерского контракта между «Ювентусом» и Konami акции Electronic Arts упали на 3,28%.

По информации L'arena del Calcio, сумма потерь составила 732 миллиона евро. Акции обвалились через несколько часов после подписания контракта «Ювентуса» с Konami.

В FIFA 20 туринский клуб будет называться «Пьемонт Кальчо», имена игроков останутся прежними.

Игра поступит в продажу 27 сентября.

Новая версия симулятора PES от Konami выйдет чуть раньше – 19 сентября.

Konami купила лицензию на «Ювентус», в FIFA 20 туринцы получат левое название

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