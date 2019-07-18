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Electronic Arts потеряла 732 млн евро после заключения контракта между «Ювентусом» и Konami
Хватило нескольких часов.
После заключения партнерского контракта между «Ювентусом» и Konami акции Electronic Arts упали на 3,28%.
По информации L'arena del Calcio, сумма потерь составила 732 миллиона евро. Акции обвалились через несколько часов после подписания контракта «Ювентуса» с Konami.
- В FIFA 20 туринский клуб будет называться «Пьемонт Кальчо», имена игроков останутся прежними.
- Игра поступит в продажу 27 сентября.
- Новая версия симулятора PES от Konami выйдет чуть раньше – 19 сентября.
Konami купила лицензию на «Ювентус», в FIFA 20 туринцы получат левое название
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