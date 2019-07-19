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EA Sports представила геймплейный трейлер FIFA 20: стандарты, выходы один на один и физику мяча
Все новшества теперь можно увидеть на экране.
EA Sports представила геймплейный трейлер новой серии футбольного симулятора FIFA 20.
Особое внимание в полутораминутном ролике уделено совершенствованиям по сравнению с прошлой частью – новым стандартам и физике мяча, поведению вратарей во время выходов один на один и измененному завершению атак
- FIFA 20 поступит в продажу 27 сентября.
- В России стандартное издание на персональный компьютер обойдется в 3499 рублей, на консолях – в 4499 рублей.
Неймар на обложке, режим уличного футбола и смерть Алекса Хантера. Что будет в FIFA 20
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