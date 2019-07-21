Пользовательница Twitch Alinity Divine попала под шквал критики после того, как во время трансляции матча по Apex Legends бросила через плечо помешавшего ей кота.

Вечером 19 июля участники зоозащитной организации PETA потребовали от Twitch заблокировать аккаунт Alinity Divine. «Она использует платформу, чтобы издеваться над животными. Каждый, кто посмотрит ее видео, может взять с нее пример. Кошки созданы не для того, чтобы набить себе как можно больше просмотров», – написали в PETA.

Это не первый случай, когда девушка была замечена в издевательстве над животными. Во время одного из стримов она попыталась напоить кота водкой – почувствовав вкус алкоголя, животное сразу же убежало.

В прошлом году Alinity Divine стала героиней скандала с популярнейшим видеоблогером PewDiePie (97 млн подписчиков на YouTube). В одном из своих видео PewDiePie назвал стримершу термином Twitch Thot – он означает человека, который зарабатывает на Twitch демонстрацией своего тела. В ответ девушка пригрозила ютуберу страйком за копирайт.

Apex Legends – компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы.

На канал Alinity Divine в Twitch подписаны 890 тысяч человек.

Еще интересное из мира киберспорта и игр:

Легендарные Korn написали официальную тему к Mortal Kombat Pro Kompetition на CEO 2019

Корейский тренер по доте: «В Москве на таможне спросили, ем ли я собак»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android