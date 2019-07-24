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Кодзиме подарили диск группы «Кино», он уже послушал «Группу крови»
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Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима слушает песню «Группа Крови» группы «Кино» на подаренном диске.
Кодзима выложил фотографию смартфона с открытым проигрывателем.
Диск японец получил в подарок от студии 110 Industries.
- 55-летний Кодзима – глава студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions и бывший вице-президент Konami. Он поучаствовал в создании более 40 компьютерных игр на разных системах.
- Лидер группы «Кино» Виктор Цой имел южнокорейские корни.
- 21 июля на концерте в Москве Metallica исполнила «Группу Крови».
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