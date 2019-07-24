Getty Images

Кодзиме подарили диск группы «Кино», он уже послушал «Группу крови»

Кодзиме подарили диск группы «Кино», он уже послушал «Группу крови»
Eurosport

1 минуту назад

Есть фотоподтверждение.

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима слушает песню «Группа Крови» группы «Кино» на подаренном диске.

Кодзима выложил фотографию смартфона с открытым проигрывателем.

Диск японец получил в подарок от студии 110 Industries.

  • 55-летний Кодзима – глава студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions и бывший вице-президент Konami. Он поучаствовал в создании более 40 компьютерных игр на разных системах.
  • Лидер группы «Кино» Виктор Цой имел южнокорейские корни.
  • 21 июля на концерте в Москве Metallica исполнила «Группу Крови».

Konami купила лицензию на «Ювентус», в FIFA 20 туринцы получат левое название

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте