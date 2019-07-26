Other Agency

«Konami – сексистские свиньи». Феминистки недовольны отсутствием женских команд в PES

«Konami – сексистские свиньи». Феминистки недовольны отсутствием женских команд в PES
Eurosport

15 мин. назад

Геймерши хотят поиграть за Алекс Морган.

Пользователи интернета раскритиковали разработчика сетевых игр Konami за отсутствие женских футбольных команд в симуляторе PES. В компании заявили, что успех женского чемпионата мира не повлияет на эту позицию

Споры возникли на популярном игровом форуме ResetEra и в социальных сетях. Феминистки и их сторонники ставили в пример Electronic Arts – в симуляторе FIFA женские команды присутствуют на протяжении пяти лет. В Konami объяснили, что у них отсутствует лицензия на женские сборные, однако на форуме возразили, что раньше компания выходила из положения – например, «Ливерпулю» поменяли название на «Merseyside Reds».

Самые яркие высказывания приводит Dailystorm:

«Вот и выяснилось, что Konami – сексистские свиньи! Как хорошо, что я играю в FIFA!»

«А чего вы ждали от игры, которая в основном популярна на арабском и азиатских рынках?»

«Представьте себе – девушки любят играть за женских персонажей! Как вы будете чувствовать себя, если разработчик даст вам такую возможность? Это же феноменально!»

  • Новая версия симулятора PES от Konami выйдет 19 сентября.
  • Недавно Konami купила лицензию на «Ювентус».

Electronic Arts потеряла 732 млн евро после заключения контракта между «Ювентусом» и Konami

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте