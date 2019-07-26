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«Konami – сексистские свиньи». Феминистки недовольны отсутствием женских команд в PES
Геймерши хотят поиграть за Алекс Морган.
Пользователи интернета раскритиковали разработчика сетевых игр Konami за отсутствие женских футбольных команд в симуляторе PES. В компании заявили, что успех женского чемпионата мира не повлияет на эту позицию
Споры возникли на популярном игровом форуме ResetEra и в социальных сетях. Феминистки и их сторонники ставили в пример Electronic Arts – в симуляторе FIFA женские команды присутствуют на протяжении пяти лет. В Konami объяснили, что у них отсутствует лицензия на женские сборные, однако на форуме возразили, что раньше компания выходила из положения – например, «Ливерпулю» поменяли название на «Merseyside Reds».
Самые яркие высказывания приводит Dailystorm:
«Вот и выяснилось, что Konami – сексистские свиньи! Как хорошо, что я играю в FIFA!»
«А чего вы ждали от игры, которая в основном популярна на арабском и азиатских рынках?»
«Представьте себе – девушки любят играть за женских персонажей! Как вы будете чувствовать себя, если разработчик даст вам такую возможность? Это же феноменально!»
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