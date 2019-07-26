Пользователи интернета раскритиковали разработчика сетевых игр Konami за отсутствие женских футбольных команд в симуляторе PES. В компании заявили, что успех женского чемпионата мира не повлияет на эту позицию

Споры возникли на популярном игровом форуме ResetEra и в социальных сетях. Феминистки и их сторонники ставили в пример Electronic Arts – в симуляторе FIFA женские команды присутствуют на протяжении пяти лет. В Konami объяснили, что у них отсутствует лицензия на женские сборные, однако на форуме возразили, что раньше компания выходила из положения – например, «Ливерпулю» поменяли название на «Merseyside Reds».

Самые яркие высказывания приводит Dailystorm:

«Вот и выяснилось, что Konami – сексистские свиньи! Как хорошо, что я играю в FIFA!»

«А чего вы ждали от игры, которая в основном популярна на арабском и азиатских рынках?»

«Представьте себе – девушки любят играть за женских персонажей! Как вы будете чувствовать себя, если разработчик даст вам такую возможность? Это же феноменально!»

Новая версия симулятора PES от Konami выйдет 19 сентября.

Недавно Konami купила лицензию на «Ювентус».

Electronic Arts потеряла 732 млн евро после заключения контракта между «Ювентусом» и Konami

Качай приложение Eurosport для iOS или Android