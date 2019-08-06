Совет Атаманов России потребовал 4 млрд долларов от авторов игры «Казаки»

Совет Атаманов России потребовал от украинской игровой компании GSC Game World долю от игры «Казаки». Решение принято на основании того, что исторически родиной казаков считается Рязань.

Как утверждает казачий генерал Геннадий Ковалев, в совете рассчитывают на 10% от продажи игры, эта сумма может составить около 4 млрд долларов. В противном случае Совет атаманов готовит иск в Европейский Суд, пишет «Чемпионат».

Казаки уже провели ряд консультаций и уверены в успехе дела, поскольку готовы предоставить все исторические документы. При этом в совете отмечают, что деньги получат и украинские казаки – около 8 тысяч евро на каждого.

Кроме «Казаков», GSC Game World выпускает S.T.A.L.K.E.R., Warcraft и Чернобыль.

В 2011-м на GSC Game World подала в суд «Сеть книжных супермаркетов «Буква» о защите прав на торговую марку «S.T.A.L.K.E.R.».

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