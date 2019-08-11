В ночь с 8 на 9 августа студия 2K Sport официально объявила о появлении женской лиги WNBA в новой игре серии NBA 2K.

В титтере NBA 2K20 появился весьма эффектный трейлер.

К удивлению разработчиков, геймеры отнеслись к нововведению с прохладой.

«Пропуск. Не нужно покупать игру, раз вы потратили время на добавление женщин вместо того, чтобы улучшать геймплей. Печалька, бро».

Многих возмутил тот факт, что у сильнейших баскетболисток рейтинг оказался выше, чем у большинства игроков мужской НБА.

«У женщин не должен быть рейтинг выше, чем у некоторых суперзвезд НБА. Извините, но НБА банально лучше».

«2k проделывает достойную работу по рейтингу игроков, но вы не можете утверждать, что хоть одна женщина тянет на рейтинг за 90, если при этом они будут играть против мужчин, а в 2k20 это будет происходить постоянно».

«Рейтинг Брианны Стюарт – 95 в 2K20. Рейтинг Энтони Дэвиса – 94».

Это наиболее корректные примеры. Большинство комментариев носили откровенно сексистский характер.

Один из пользователей приложил пикчу с потенциальной раскладкой джойстика для женских игроков. Вместо пасов и бросков там были указаны такие варианты, как сделать сэндвич, поплакать из-за менструальных спазмов, накрасить ногти на ногах, помыть овощи, постирать белье и тд.

Другой юморист приложил такую картинку:

«Утекли эксклюзивные скриншоты из режима «Моя карьера» в WNBA».

Надпись на пикче: «Вы выбываете на 9 месяцев из-за беременности. Не желаете включить симуляцию?»

«Не многовато ли скиллов для сэндвичмейкера?» – удивился один из пользователей рейтингу Брианны Стюарт.

«Это же 95 из 200? Или как это работает?»

Релиз NBA 2K20 намечен на 6 сентября.

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