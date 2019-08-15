В Steam появился симулятор ОМОНа, задача игроков – защитить первых лиц государств

На сайте онлайн-сервиса цифрового распространения игр Steam появился симулятор ОМОНа: скачав эту игрушку, пользователи смогут поучаствовать в протестных акциях на стороне силовиков.

Официальное название симулятора – OMON Simulator, релиз проекта намечен на 6 сентября. Судя по трейлеру, целью игроков будет защитить высших лиц различных государств: в ролике можно увидеть персонажей, похожих на президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Вы – офицер специального отряда. Обеспечьте безопасность граждан на митингах, протестах и общественных акциях. Займитесь защитой первых лиц сверхдержав. Ловите опасных для общества людей вместе с друзьями в кооперативе!» – говорится в описании OMON Simulator.

Помимо одиночного режима, разработчики предложат геймерам многопользовательский режим – разгонять митинги можно будет компанией до 10 человек.

Рекомендуемые системные требования для установки OMON Simulator – процессор 2 GHz, 2 гигабайта оперативной памяти, видеокарта не слабее GTX 750ti и один гигабайт свободного места на жестком диске.

Другие сочные новости из мира киберспорта и игр:

«Кнопка «Поплакать из-за месячных». Геймеры нетолерантно встретили появление женской лиги в NBA 2K2

По игре The Sims выпустят одежду, штаны – из пикселей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android