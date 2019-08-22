Dota 2, FIFA 19 и World of Tanks могут войти в школьную программу

«Институт развития интернета» (ИРИ) выбрал киберспортивные дисциплины, которые могут факультативно изучаться в школах.

В распоряжении РБК появилось адресованное Министерству просвещения письмо, которое содержит список из следующих компьютерных игр: Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Почти все игры – общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся международные и национальные турниры, поэтому автору документа настаивают на своем предложении.

В качестве критериев отбора выбрали популярность игр у аудитории и своевременное обновление контента разрабочиками. «Dажными критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», – говорится в письме.

Эксперты считают, что киберспортивные игры развивают навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, и креативного потенциала.

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