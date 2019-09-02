Компания EA Sports презентовала сильнейших хоккеистов NHL 20, в первую пятерку вошли двое хоккеистов из России.

Четвертым стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он получил рейтинг 92, сила и точность его щелчка составили 95.

Третье место занял вингер «Тампы» Никита Кучеров (92).

Выше российского дуэта в рейтинге расположились только Сидни Кросби (93) и Коннор Макдэвид (94). Лучшим среди вратарей стал Андрей Василевский из «Тампы» (91).

В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, показав статистику 59+47, а «Вашингтон» в первом раунде плей-офф уступил «Каролине».

Кучеров набрал 128 очков (лучший результат в XXI веке), выиграл Арт Росс, Харт Трофи и Тед Линдсей.

Овечкин: «Не жалуюсь на судьбу и на контракт. Денег мне хватает»

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