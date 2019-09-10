Лицензии

Главным приобретением Komani стал эксклюзивный контракт с «Ювентусом». Конкурентам из EA Sports пришлось спешно переименовывать туринцев в «Пьемонте Кальчо». Официальная форма – тоже у японцев.

Также в PES появятся лицензированные «Бавария» и «МЮ», правда, одновременно закончился контракт с «Ливерпулем». Будет в PES 20 и российская Премьер-лига, а также Серия А, Лига 1, чемпионат Бразилии (эксклюзивный), Аргентины (лицензия + эксклюзивные «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»), а также Турции, Шотландии, Бельгии, Португалии.

Более того, возможно появится дополнение к Евро-2020. PES стремительно сокращается отставание от серии FIFA.

Новые режимы

Усовершенствован режим «Мастер-лиги». Общение с футболистами и на пресс-конференциях станет более разнообразными – добавлены предматчевые установки, разговоры с игроками один на один за чашкой кофе. Трансферы будут интегрированы с реальным миром.

В Legend Edition добавили детально прорисованных звезд: Роналдиньо, Марадона, Бекхэм, Кройф, Тотти, Недвед, Кан, Виера, Батистута.

Добавится онлайн-режим Matchday. Матчи привязаны к реальному расписанию в чемпионатах. В зачет команд будут идти заработанные геймерами очки за победы, успешные пасы или обводки и количество матчей. Пользователи, чей клуб победил, получат специальные награды.

Появится возможность редактирования некоторых лиг, а также спонсоров на пресс-воллах.

Изменения в геймплее

Серьезным изменениям в футбольной механике подверглись пасы. Их сложнее обрабатывать, на них точность влияет больше факторов. Разработать более умную механику передач Komani помог Андрес Иньеста, который сейчас и играет в Японии.

У некоторых игроков появится характеристика вдохновения – она будет влиять на стиль игры всей команды (например, у Иньесты таким сикллом будет «короткий пас»).

Симулятор получил новую систему Finesse Dribble, демонстрирующую тонкий и эффективный способ выполнения определенных финтов с помощью правого стика джойстика. Надо просто нажать на него и наблюдать за техникой игрока.

Также усложнили и игру в защите. Японцы убрали лазейку, позволяющую успешно защищаться глубоко посаженной линией обороны. Теперь это не панацея.

В игре представлено 4389 анимаций тел игроков, что на 721 больше, чем годом ранее.

Дата выхода и платформы

Игра вышла 10 сентября. Поиграть за Роналду можно на PC, Xbox One и PS4.

Где купить и цена

Приобрести игру для PC можно в Steam

А также в официальных магазинах PS4

И Xbox One

Цена за игру составит 1999 рублей или 59,99$. За Legend Edition придется выложить 2999 рублей или 79,99$.

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