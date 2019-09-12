Компания Konami, которая занималась разработкой PES 2020, внедрила в игру забавную пасхалку.

Опробовав новую версию симулятора, геймеры заметили, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси празднует голы в стиле своего главного антагониста – Криштиану Роналду. Правда, это происходит не всегда, а только в том случае, когда Лео забивает в ворота «Ювентуса».

Новая версия PES от Konami поступит в продажу 19 сентября.

FIFA 20 выйдет чуть позже, 27 сентября.

Эксклюзивный «Ювентус», РПЛ и система передач от Иньесты. Вышел PES 2020

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